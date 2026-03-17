Тренер для тренеров: коуч из Орехово-Зуева прошла отбор в президентскую программу

Жительница Орехово-Зуева Евгения Мустафина, сервис-тренер с 15-летним стажем, стала участницей флагманской образовательной программы «Школа тренеров команд». Обучение проходит в Мастерской управления «Сенеж» на базе Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкуренция была серьезной — на одно место претендовали десять кандидатов. Корреспондент REGIONS узнал у Евгении, чему учат лучших тренеров страны и почему в индустрии гостеприимства без человеческого подхода никуда.

В индустрии гостеприимства сервис начинается не с улыбки администратора, а с тех, кто эту улыбку ставит. Евгения Мустафина из Орехово-Зуева занимается развитием персонала в отелях и сервисных компаниях уже полтора десятка лет. Ее ученики — сотрудники ресепшн, ресторанов, службы приема и размещения. Но теперь учиться предстоит самому тренеру.

Евгения прошла жесткий отбор в «Школу тренеров команд» — программу для профессионалов, которые работают на стыке обучения, психологии и бизнеса. Конкуренция была серьезной: на одно место претендовали десять кандидатов. Попадание в список участников уже можно считать признанием профессиональных заслуг.

В своей работе сервис-тренер из Орехово-Зуева делает акцент на сочетании профессиональных компетенций, командной культуры и человеческого подхода. По мнению Евгении, быть тренером — это не формальность, а работа, требующая глубокого погружения в бизнес-процессы до самых мельчайших деталей. Успешный специалист обязан понимать, как все устроено изнутри: от тонкостей работы на ресепшн до взаимодействия между кухней и залом, от логистики до психологии гостя.

Среди наиболее запоминающихся проектов в карьере Евгении — запуск отеля в Вологде. Там ей пришлось буквально с нуля создавать сервисную систему и стандарты работы. Но главным достижением стало не написание регламентов, а вовлечение команды в процесс. Когда сотрудники становятся соавторами стандартов, их отношение к работе меняется кардинально.

Теперь Евгения сама садится за парту. В «Школе тренеров команд» собрались профессионалы со всей страны, чтобы прокачать свои навыки и обменяться опытом. Программа обещает быть насыщенной: современные методики обучения, работа с командной динамикой, психологические аспекты взаимодействия.

Участие в президентской платформе открывает новые горизонты. Евгения надеется, что полученные знания позволят ей выйти на новый уровень и помогать организациям выстраивать устойчивые системы взаимодействия, ответственности и развития. Речь идет не о формальных тренингах «для галочки», а о создании живых команд, где каждый сотрудник чувствует свою ценность и понимает общую цель.

Для Орехово-Зуева это событие тоже значимое. Имена местных жителей, попадающих в федеральные образовательные программы, звучат не так часто. И если уж сервис-тренер из небольшого города едет учиться в «Сенеж», значит, в индустрии гостеприимства появится еще один профессионал, способный менять отрасль к лучшему.

Ранее сообщалось, что юная пауэрлифтерша из Лобни обновила мировой рекорд, державшийся 12 лет.