Тренер Валерий Непомнящий осудил сравнение Путина с Роналду

Сопоставление президента России Владимира Путина с легендарным футболистом Криштиану Роналду некорректно. Об этом футболист заявил в беседе с Инфо24.

Тренер Валерий Непомнящий раскритиковал недавнее заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в котором тот сравнил Владимира Путина с известным футболистом Криштиану Роналду. Непомнящий охарактеризовал такое сравнение как очередную глупостью

Мадуро подчеркивал, что Путин обладает выдающимися качествами, схожими с навыками футбольного нападающего.

Ранее тренер Непомнящий усомнился в том, что Россию допустят к отбору на ЧМ по футболу. По его мнению, шансы на возвращение российской сборной по футболу на международную арену крайне малы.