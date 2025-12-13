Тренера «Динамо» жестоко избили во время дорожного конфликта в Астрахани

В Астрахани тренера гандбольного клуба «Динамо» Георгия Заикина жестоко избили во время конфликта на дороге. Об этом он сам рассказал РЕН ТВ.

По словам тренера, накануне вечером он возвращался домой с тренировки. На трассе его автомобиль начал агрессивно подрезать и обгонять синий BMW. В результате маневров машина тренера вылетела на обочину и получила повреждения.

Как отметил Заикин, водитель иномарки первым начал конфликт и перешел на оскорбления. Мужчина также попытался продолжить преследование тренера.

После последовавших угроз Заикин вышел из своего автомобиля, чтобы разобраться в ситуации. В этот момент злоумышленник вместе с другими пассажирами BMW набросился на него. После одного из ударов тренер потерял сознание. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака пережила смертельную опасность на дороге.