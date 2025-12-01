«Трясло еще очень долго»: жена главного тренера «Зенита» чудом избежала смертельного ДТП

Жена главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака Анна пережила момент, когда ее жизнь висела на волоске. Об этом сама женщина рассказала в своих соцсетях.

Анна вышла на дорогу из-за капота своей машины и не заметила автомобиль, мчавшийся со скоростью 120 км/ч. Жена тренера призналась, что от осознания произошедшего ее трясло еще очень долго.

«Видела много видео свидетельств, где Ангел-Хранитель буквально выдергивал человека из лап смерти. "Не сегодня", — подумала я. Сегодня было как-то особенно тихо, не кричали вороны. Мне кажется, в тот самый день они будут повсюду…» — написала Анна.

Она подчеркнула, что в тот день вокруг нее было особенно тихо, из-за чего ощущение чуда усилилось. Супруга тренера уверена, что невидимая сила уберегла ее от гибели под колесами летящего авто.

История Анны вызвала широкий отклик среди болельщиков «Зенита». Фанаты выразили слова поддержки в комментариях и пожелали женщине беречь себя. Многие отметили, что подобные инциденты напоминают о хрупкости жизни и необходимости быть внимательнее на дорогах.

