В следующую среду центр «Мой Бизнес» Подмосковья проведет тренинг для предпринимателей «Как получить максимум пользы от гранта для социальных предпринимателей и сдать отчет с первого раза», он пройдет в Москве. Об этом сообщили в областном Мининвесте.

Мероприятие проведет ведущий бизнес-тренер Денис Матис. Участникам расскажут о том, как планировать задачи для реализации гранта, оформлять платежные документы, а также о том, как избегать типичных ошибок. Тренинг пройдет по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Зарегистрироваться можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.

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