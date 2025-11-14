Тренировки памяти показали «магический» результат у пожилых

Журнал JMIR опубликовал результаты исследования, проведенного канадскими специалистами, которые оценили влияние цифровых когнитивных тренировок на нейрофункции у людей старше 65 лет, пишет Planet Today.

В эксперименте участвовали 92 добровольца. Первая группа занималась упражнениями BrainHQ, включавшими задания на концентрацию, запоминание и скорость реакции. Контрольная группа в течение 10 недель использовала обычные компьютерные игры, среди которых были пасьянс и аналогичные программы.

После завершения курса всем участникам выполнили сканирование мозга. Ученые сосредоточили внимание на передней поясной коре — зоне, где проявляется возрастное снижение активности. У группы с целевыми тренингами отметили более высокие показатели работы этой области по сравнению с контрольной.

Анализ нейробиомаркеров показал, что профиль активности мозга у участников, прошедших специализированные упражнения, приблизился к показателям людей на 10 лет моложе. Авторы отмечают, что речь не идет о замедлении биологического старения, однако результаты подтверждают способность регулярных когнитивных нагрузок поддерживать память и устойчивость внимания.

Ранее сообщалось, что более 3 тыс. российских семей остались без жилья из-за мошеннических схем с пенсионерами-продавцами.