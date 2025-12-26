Треш-бабушка на самокате: пенсионерка устроила экстремальный прокат на дороге в Наро-Фоминске

В подмосковном Наро-Фоминске видео с пожилой женщиной, лихо управляющей электросамокатом по заснеженной трассе в микрорайоне Селятино, вызвало бурную дискуссию в соцсетях. Как пишет REGIONS , многие поддержали самокатчицу, которая выбрала идти, а точнее ехать в ногу со временем.

Ролик, снятый из автомобиля, набрал тысячи просмотров, разделив зрителей на два лагеря: одни восхищались смелостью и модерн-подходом бабушки, другие требовали немедленно прекратить кататься по ледяным улицам. Дороги скользкие, а старушка сокращала путь по дороге, предназначенной для машин.

«Молодец! В ногу со временем!», «Бабуля огонь!!! Наверное, внуки подарили самокат на Новый год», «Съезжай с дороги, если жить хочешь!» — прокомментировали нарофоминцы.

В сети также появилась версия, что под маской пенсионерки может скрываться треш-блогер, устроивший провокацию ради вирусного контента и роста аудитории.

Юрист Мария Колесникова дала по ситуации однозначный правовой комментарий: катание на самокате по проезжей части зимой — прямое нарушение ПДД, создающее реальную угрозу как для самого человека на самокате, так и для автомобилистов, которые могут не справиться с управлением при резком маневре. С самой бабушкой из Наро-Фоминска, судя по всему все в порядке. Однако горожане надеются, что она будет осторожнее молодых любителей погонять по улицам, возмущая прохожих.

