Трэш-находка: мужчина «передумал умирать» и оставил гроб желающим возле помойки

Необычная находка, больше похожая на сюжет для абсурдистского скетча, взбудоражила соцсети Кемерова. Как пишет VSE42.Ru , на Верхнем Бульваре прохожие обнаружили у мусорных контейнеров выброшенный гроб, что моментально породило волну ироничных предположений и шуток среди местных жителей.

В местных соцсетях опубликовали снимок, как гроб в черном цвете аккуратно облокотили на сугроб возле мусорной площадки. Ритуальный предмет выглядел пугающе, но уже стал обсуждаемой треш-находкой в соцсетях. Для обывателей эта ситуация, помимо повода для черного юмора, стала небольшим тестом на реакцию. Пока одни отшучивались в сети про «неподошедший размер», другие задавались вопросами о санитарных нормах и этичности такого «декора».

«Ну, видимо, не пригодился», «По размеру не подошел», — пишут пользователи сети.

Независимо от причины появления гроба на улице — будь то чей-то мрачный перформанс, ошибка ритуальной службы или действительно радикальная смена жизненных планов — его бесхозное нахождение в общественном месте создает проблему. Подобные предметы подпадают под категорию крупногабаритных отходов, и их утилизацией должны заниматься либо владельцы, либо соответствующие коммунальные службы после обращения граждан.

