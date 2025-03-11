Треть туристов РФ провели 8 Марта за рубежом

Уточняется, что топ иностранных направлений возглавляет Стамбул, на втором месте находится Минск, третью строчку занял Бангкок. При этом интерес к путешествиям в Китай и Италию, напротив, растет: в Шанхае было забронировано втрое больше отелей, чем год назад, а в Риме и Милане — вдвое. Кроме того, в топе оказались Ереван, Париж, Дубай и Абу-Даби.

Отмечается, что номер в зарубежных отелях на 8 Марта обошелся гражданам РФ в среднем 19 тыс. рублей в сутки, что на 7% выше, чем годом ранее. Наиболее популярным городом РФ для отдыха в Международный женский день стал Санкт-Петербург, на втором месте оказалась Москва, на третьем – Сочи. Также в список популярных направлений вошли Казань, Эсто-Садок, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск и Калининград. Номер в отелях на прошедшие праздничные выходные обошелся россиянам в 11 тыс. рублей, что на 20% выше, чем годом ранее.

Ранее эксперт Приходько назвала популярные зарубежные направления в марте.