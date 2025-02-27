Треть украинцев готовы отказаться от вступления в НАТО и ЕС

32% граждан Украины выразили готовность оказаться от возможного членства в НАТО, а 23% согласны отвергнуть идею вступления в ЕС в обмен на завершение вооруженного конфликта. Таковы данные опроса, проведенного компанией Socis, передает украинское издание «Страна.ua».

21,1% опрошенных заявили, что готовы к территориальным уступкам. 13,7% респондентов поддерживают предоставление русскому языку официального статуса на отдельных территориях. 3,5% украинцев заявили, что согласны на сокращение численности армии.

35% не смогли дать определенного ответа на поставленный вопрос.

Опрос проводился с 3 по 9 февраля. В нем приняли участие две тысячи совершеннолетних граждан Украины.

Ранее Трамп сообщил о введении пошлин на товары из Евросоюза.