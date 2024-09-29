Треть жителей Кемерова выступают против консультаций психолога в ходе бракоразводного процесса

Треть жителей Кемерова считают ненужной обязательную консультацию психолога, предлагаемую к введению депутатами нижней палаты парламента, в ходе бракоразводного процесса, считая ее бесполезной. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».

Уточняется, что менее половины кемеровчан считают данную идею хорошей.

Отмечается, что чуть больше половины женщин и около 40% мужчин проголосовали за помощь психолога. Кроме того, среди уже разведенных участников опроса лишь 43% голосуют за общение с психологом в период развода, тогда как почти 50% выступают против этого.

Ранее в Госдуме предложили возможность не указывать доходы в декларации при разводе.