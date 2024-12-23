Треть жителей Нижегородской области ожидают повышения на работе в 2025 году

Согласно результатам исследования, треть жителей Нижегородской области рассчитывают на карьерный рост в следующем году. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что чаще эти ожидания проявляются у мужчин, чем у женщин. Также к повышению больше стремятся молодые люди до 35 лет, чем те, кто старше 45 лет.

Отмечается, что среди представителей профессий будут стремиться сделать карьеру в новом году программисты, менеджеры по работе с клиентами и дизайнеры.

Ранее Анджелина Джоли призналась, что мечтала стать директором похоронного бюро.