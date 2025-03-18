Третьеклассница умерла в Подмосковье после непрекращающегося кашля

В Подмосковье 10-летняя девочка, которая на протяжении двух недель кашляла, скончалась после того, как не смогла справиться с очередным приступом. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации источника, у школьницы из Клина не было температуры, но долгое время она не могла избавиться от кашля. С начала марта родители девочки перестали водить ее в школу. Кроме того, у одноклассников девочки появился аналогичный кашель, сопровождающийся покраснением горла и общей вялостью организма.

Несмотря на лечение, состояние третьеклассницы не улучшалось. У нее не проходили покраснение в горле и сильный кашель, а врач поставил диагноз — ОРВИ. Родителей смутило, что такой вывод медик сделал без обследования легких. Врач также назначил препарат «Тонзилгон» и запретил пока покидать квартиру.

Как пишет SHOT, на выходные мама девочки решила отправить дочь к бабушке, однако состояние ребенка ухудшилось — она долга не могла откашляться, а в горле скапливалась мокрота.

В последние часы перед смертью девочка начала задыхаться. Мать срочно вызвала скорую помощь, но ребенок скончался до прибытия врачей. По предварительной версии, причиной смерти стало удушье от мокроты.

Как выяснил SHOT, на затяжной кашель у детей жалуются многие родители с начала марта, при этом возраст пациентов колеблется от 2 до 12-13 лет. Врачи назначают разные препараты — одним детям прописывают отхаркивающие средства, другим — рекомендуют отказаться от них и пить ромашку.

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