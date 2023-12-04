Третий детсад в составе подмосковного ЖК «Новоград Павлино» продолжают строить

Готовность нового дошкольного общеобразовательного учреждения в жилом комплексе «Новоград Павлино» в городском округе Балашиха составляет уже семьдесят процентов. Об этом рассказали в региональном Министерстве жилищной политики.

Отмечается, что в ближайшее время строители приступят к чистовой отделке помещений и благоустройству территории. В настоящий момент на площадке задействовано более пятидесяти человек. Строители закончили кровельные работы, установили остекление и практически завершили фасадные работы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что правительство Подмосковья должно сделать все, чтобы гости региона в новогодние каникулы чувствовали заботу о себе.