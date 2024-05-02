Третий детский сад продолжают строить в ЖК «Новоград Павлино» в Балашихе

Отмечается, что в ходе выездной проверки инспекторы оценили соответствие выполняемых работ требованиям проекта. Так, на сегодняшний день возведение конструкций надземной части выполнено на семьдесят пять процентов, рабочие ведут устройство наружных сетей.

Ожидается, что в трехэтажном корпусе расположатся десять групповых ячеек с игровыми, раздевалками, санузлами и столовыми, физкультурный и музыкальный залы, административные помещения. При этом детский сад сможет вместить 225 воспитанников.

Примечательно, что ранее под надзором ведомства здесь построили еще два детсада, школу, котельную и двадцать многоэтажных жилых домов. А еще восемь многоквартирных домов застройщик возводит в настоящее время.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что благоустройство территории вокруг Южного озера в Черноголовке завершится досрочно.