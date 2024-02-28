Третий лишний: на Ямале многодетная мать не могла получить положенный по закону участок

Жительнице Ямала не хотели выдавать участок земли, хотя она, ее дети и муж имели на это полное право. Все изменилось после вмешательства местной прокуратуры, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Прокуроры Шурышкарского района помогли северянке встать в очередь на жилье. Ранее у нее возникли с этим проблемы: ей отказали, так как ее супруг был признан отцом только двоих детей. В семье при этом воспитывалось больше троих детей.

Женщина пожаловалась в прокуратуру, и та помогла ей встать в очередь на получение жилья. Для этого необходимые материалы направили в суд, который в итоге встал на сторону заявительницы.

В скором времени семейная пара и их дети получат земельный участок для личного подсобного хозяйства.

Ранее сообщалось, что житель Ленинского округа смог переселиться в собственное жилье благодаря одной доступной программе.