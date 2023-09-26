«Третий обнуляет род»: экстрасенс рассказала, как очередность рождения детей влияет на их судьбу

В мире не найдется двух одинаковых людей. Но почему дети, даже рожденные в одной семье, совершенно не похожи друг на друга? Характеры, увлечения, мировоззрения совершенно противоположны.

Ясновидящая Мишина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как очередность рождения братьев и сестер влияет на их характер и судьбу.

«Ребенок, рожденный первым, всегда берет род отца и гены отца. Первенца защищают предки именно по роду папы. Таким образом, старший ребенок повторяет судьбу по отцовской линии» — заявила Инна Мишина.

Средний ребенок все время пытается обогнать старшего, продолжила ясновидящая. Если старший пошел в науку, то средний пойдет в спорт. Главное для него — достичь успеха и обойти первенца.

«Второй ребенок будет охранять материнский род. Характер, внешность — все передается по линии мамы, и судьба женской линии перенесется именно на этого ребенка», — пояснила Мишина.

Младший ребенок, добавила собеседница издания, зачастую становится любимчиком мамы и папы. Судьба последнего чада не будет похожа ни на кого в семье.

«Третий ребенок независим. Это как обнуление рода. Он зависит сам от себя, то есть он начинает новую ветку рода. Поэтому дети будут совершенно разные, несмотря на одну кровь», — заключила экстрасенс.

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