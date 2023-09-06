Третий турбокруг обустроили в Московской области

В Подмосковье появился новый турбокольцевой перекресток, который стал третьим в регионе, сообщили в областном Минтрансе. Его обустроили в Видном Ленинского округа на пересечении проспекта Ленинского Комсомола и улиц Советской и Березовой.

«Этим летом сделали такой на пересечении Южного обхода и улицы Кирова в Подольске. Такая организация кругового движения позволяет снизить число конфликтных точек и увеличить пропускную способность перекрестка до 15%», — отметил зампред правительства — министр транспорта региона Алексей Гержик.

На новом турбокольце нанесена спиралевидная разметка, которая выведет водителей на необходимый ряд. Отметим, что работы по оптимизации кругового движения в регионе будут продолжены.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.