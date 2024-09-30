Третья ливано-израильская: армия Ливана отступает, самолеты Израиля бомбят Бейрут, Путин экстренно едет в Кремль

Вооруженные силы Ливана оставили блокпосты на границе и в панике отступают, подразделения ЦАХАЛ пересекли границу и постепенно вклиниваются вглубь соседнего государства. Боевая авиация беспрепятственно контролирует небо над Бейрутом. Такие итоги первых нескольких часов начавшейся вечером в понедельник, 30 сентября, третьей ливано-израильской войны.

Jerusalem Post уже официально подтвердил, что Израиль начал военные действия в Ливане. Скоро правительство страны намеревается официально объявить Ливану войну.

Ливанские паблики постят в Сети кадры отступления ливанской армии. Представитель шиитского движения «Хезболла» Аль-Маядин уже заявил, что вторжение Израиля обернется для него катастрофой.

«Хезболла» не отступает, а позволит ЦАХАЛу продвинуться на несколько километров вглубь Ливана, чтобы заманить их и устроить засаду, как они сделали в 2006 году», — подчеркнул он.

Только что поступила информация, что президент России Владимир Путин экстренно приехал в Кремль. Кортеж главы государства был замечен проезжающим в центре Москвы. Официально это президентская администрация пока не подтвердила.

Ранее сообщалось, что армия Израиля вошла на территорию Ливана. Перед этим ЦАХАЛ объявила район трех населенных пунктов на границе с Ливаном закрытой военной зоной, строго запретив туда въезд.