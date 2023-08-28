Третья по величине в России школа появилась в Московской области

В подмосковном Одинцово на территории ЖК «Гусарская Баллада» достроили школу, рассчитанную на 2,2 тысячи учеников, сообщили в областном Главгосстройнадзоре. Она стала самой большой школой в Подмосковье и третьей по величине в России.

Сотрудники ведомства выдали образовательному учреждению итоговый документ завершения строительства. В школе будет предусмотрено профильное обучение по медицинскому, филологическому, инженерному, физико-математическому направлениям, также сохранятся общеобразовательные классы. В здании разместили актовый, спортивные и гимнастические залы, пищеблок, библиотеку с IT-зоной, лаборантские и мастерские, а также учебные классы. На прилегающей территории появился стадион с футбольным полем, а также зоны для спорта, игр и отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с учителями и родителями сроки сдачи новых школ в Дмитрове.