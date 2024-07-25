Третью школу, входящую в состав ЖК «Пригород Лесное», продолжают возводить в Ленинском округе

Строительная готовность новой школы, рассчитанной на тысячу сто учеников, в жилом комплексе «Пригород Лесное» в Ленинском городском округе составляет уже почти семьдесят пять процентов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

В ведомстве уточнили, что строительство ведется в соответствии с установленным заранее графиком. На площадке объекта ежедневно задействовано пятьдесят человек и пять единиц техники. Монолит и каменные работы полностью завершены.

Вместе с тем, ведутся работы по монтажу сетей электроснабжения и сетей электроосвещения. Внутри здания выполняются чистовые работы. Также осуществляется благоустройство территории: ведутся земляные работы, устройство оснований твердых покрытий и монтаж ограждения.

Примечательно, что на территории ЖК уже построены четыре детских сада, две школы, открыты супермаркеты и кафе на первых этажах жилых домов, благоустроены детские и спортивные площадки. В ближайшее время будет открыт пятый детский сад на 360 мест.

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