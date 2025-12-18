Тревел-блогер Лисейкина после 4 дней в стойбище оленеводов описала происходившее там тремя словами

Российская путешественница Елена Лисейкина поделилась своими впечатлениями о жизни в стойбище оленеводов, отметив, что даже минус 30 градусов ощущается как тепло. Она рассказала об этом в своем личном блоге «Путешествия с фотокамерой», который ведет на платформе «Дзен». Блогер провела в тундре четыре дня.

Туристка сообщила, что уборная находится в ста метрах от стойбища и представляет собой снежный навал. Чум, в котором она остановилась, имеет длину менее сорока метров. Кроватей здесь нет, их заменяют оленьи шкуры. Расстояние до ближайших соседей составляет десятки километров.

«Термометра тут нет, но я еще в городе посмотрела прогноз погоды. Там было написано — "минус тридцать". Да-да, это у них "тепло". Холодно — это когда минус 50 градусов», — поделилась Лисейкина.

Путешественница поведала, что спросила хозяйку дома, почему семья не переезжает в город Надым, расположенный в Ямало-Ненецком автономном округе, где у них имеется собственная квартира.

«Иногда ездим. В баню сходить, продукты купить, но долго там не выдерживаю. Душно, тесно, шумно. А тут мой дом, тут свобода», — ответила ей женщина.

В заключение Лисейкина рассказала, что после четырех дней в тундре, показавшихся холодной вечностью, ей нестерпимо хотелось принять горячую ванну и уснуть в мягкой постели.

