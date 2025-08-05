Тревел-блогер Переина перечислила лайфхаки для коротких путешествий

Все больше россиян выбирают авиаперелеты без сдачи багажа, предпочитая путешествовать налегке. Тревел-блогер и директор турагентства Ксения Переина в интервью радио Sputnik поделилась ключевыми правилами грамотного формирования ручной клади, позволяющими избежать проблем при досмотре и лишних трат.

Первый и критически важный шаг, по словам Переиной, — уточнить допустимые габариты и вес ручной клади у конкретной авиакомпании. Их требования сильно разнятся, и игнорирование этого правила грозит неприятным сюрпризом у стойки регистрации, когда попытка сэкономить оборачивается вынужденной переплатой за сдачу сумки. Далее эксперт советует стратегически подойти к гардеробу. Основа — удобная и универсальная обувь, как самая тяжелая и объемная часть багажа (для пляжа идеальны легкие шлепки). Обязателен один купальник, комплект одежды из натуральных тканей (хлопок, лен) и головной убор. Объемные вещи лучше надеть на себя. Эффективно сэкономить место помогают вакуумные пакеты или специальные компрессионные сумки, удаляющие воздух из упакованной одежды. Отдельно она напоминает о необходимости взять все личные лекарства — их покупка за границей может быть крайне дорогой.

Эксперт подчеркнула, что пренебрежение этими правилами чревато финансовыми потерями (штрафы за превышение норм), задержками при регистрации, стрессом и даже невозможностью взять жизненно важные медикаменты в нужном количестве в салон самолета.

По ее мнению, путешествие с одной ручной кладью требует тщательной подготовки, но выполнимо и экономически выгодно. Ключ к успеху — знание правил перевозчика, разумный выбор вещей с акцентом на универсальность и легкость, применение компактных методов упаковки (вакуум) и обязательный комплект необходимых лекарств. Следование этим советам обеспечит комфортный и беспроблемный перелет без громоздкого чемодана.

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