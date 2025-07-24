Тревел-блогер поделился шокирующими впечатлениями от Неаполя

Один из тревел-блогеров, посетив итальянский город, поделился своими ощущениями, отметив, что город вызвал у него чувство тревоги. Свои соображения он изложил в публикации для издания What’s The Jam.

28-летний путешественник, Марек Пукас, вместе с друзьями совершил автотур в июне 2025 года, охватив такие города, как Бари, Полиньяно-а-Маре, Альберобелло, Позитано, Сорренто, и завершил его в Неаполе. Он признался, что, несмотря на обширный опыт путешествий по Италии, он никогда не сталкивался с таким количеством мусора на улицах, как в Неаполе.

Путешественник посетовал на трудности с парковкой в «сердце пиццы». Он также заметил, что многие припаркованные автомобили имели разбитые стекла. Пукас отметил, что не знает, в каком районе города он находился, но это место совсем не походило на знакомую ему Италию, описывая увиденную грязь и уличные рынки, где продавалось практически все.

Блогер поделился своими впечатлениями в видеоролике, опубликованном в социальных сетях. Однако, мнения зрителей в комментариях разделились. Некоторые пользователи поддержали его точку зрения, назвав Неаполь «неприятно пахнущим».

Ранее сообщалось, что более тысячи россиян остались без своих вещей после отдыха в Турции.