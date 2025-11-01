Тревел-блогер слетал в Черногорию и описал пляжи словами «как Адлер, толкотня и куча кошек»

Россиянин, посетивший Черногорию, поделился своими впечатлениями о городском пляже в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен». Он сравнил его с пляжем в Адлере, отметив недостаток пространства и большое количество отдыхающих.

Тревел-блогер, прибывший в Котор, обнаружил, что порт, окруженный фьордами, не предназначен для пляжного отдыха. Берега здесь крутые и скалистые, а прибрежная зона очень узкая. Тем не менее, это не останавливает местных жителей и туристов, которые продолжают активно отдыхать на этом неудобном побережье.

Турист считает, что проблема кроется в удаленности городского пляжа. Дорога до него занимает около часа, а аренда шезлонга может обойтись в 25 евро (примерно 2,3 тыс. руб.).

«Желающих взять лежаки не так уж и много — хотя люди сюда приезжают не бедные», — рассказал мужчина.

Путешественник обратил внимание на то, что город напоминает Стамбул (Турция) из-за большого числа котов. Архитектура муниципалитета также привлекательна для любителей селфи. Особенно примечательно, что местные жительницы прогуливаются по историческому центру в купальниках.

