Трезвость, вирусы, грибы: какие праздники отмечают в России и мире 3 октября
Фото: [freepik.com]
Завтра будут отмечать Международный день трезвости и борьбы с алкоголизмом, День осведомленности о вирусах и Всемирный день грибника. Об их особенностях расскажем в нашем материале.
Международный день трезвости
Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом — неофициальная дата, когда врачи со всего света рассказывают об опасности алкогольных напитков и о последствиях, которые они вызывают в организме.
Фото: [freepik.com]
В этот день медики проводят семинары и лекции, а волонтеры раздают памятки о вреде алкоголя.
День осведомленности о вирусах
Еще один важный праздник посвящен осведомленности о вирусах. Особенно актуальным этот день считается на фоне недавней пандемии коронавирусной инфекции.
Фото: [freepik.com]
Уведомления об опасности вирусов, ношение средств индивидуальной защиты, ведение статистики заболеваемости — без этих элементов комплексной борьбы сложно представить, какими могли бы быть последствия распространения COVID-19.
Всемирный день грибника
Также завтра отмечают необычный праздник грибники всего мира. В этот день любители грибов собираются в большие компании и отправляются в лес за своими любимыми лисичками, опятами, подберезовиками и зеленушками.
Фото: [freepik.com]
День грибника также нужен, чтобы привлечь внимание к экологии и сохранению богатств природы нашей планеты.
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