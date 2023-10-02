Трезвость, вирусы, грибы: какие праздники отмечают в России и мире 3 октября

Завтра будут отмечать Международный день трезвости и борьбы с алкоголизмом, День осведомленности о вирусах и Всемирный день грибника. Об их особенностях расскажем в нашем материале.

Международный день трезвости

Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом — неофициальная дата, когда врачи со всего света рассказывают об опасности алкогольных напитков и о последствиях, которые они вызывают в организме.

Фото: [ freepik.com ]

В этот день медики проводят семинары и лекции, а волонтеры раздают памятки о вреде алкоголя.

День осведомленности о вирусах

Еще один важный праздник посвящен осведомленности о вирусах. Особенно актуальным этот день считается на фоне недавней пандемии коронавирусной инфекции.

Фото: [ freepik.com ]

Уведомления об опасности вирусов, ношение средств индивидуальной защиты, ведение статистики заболеваемости — без этих элементов комплексной борьбы сложно представить, какими могли бы быть последствия распространения COVID-19.

Всемирный день грибника

Также завтра отмечают необычный праздник грибники всего мира. В этот день любители грибов собираются в большие компании и отправляются в лес за своими любимыми лисичками, опятами, подберезовиками и зеленушками.

Фото: [ freepik.com ]

День грибника также нужен, чтобы привлечь внимание к экологии и сохранению богатств природы нашей планеты.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, что делать в случае повреждения краснокнижного гриба.