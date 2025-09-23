Три часа в самолете и ночь на матрасах: чем обернулся перелет из Абу-Даби в Москву для туристов
«ТурДом»: пассажиры рейса из ОАЭ в Москву переночевали на полу в Стригино
По информации «ТурДома», пассажиры рейса из Объединенных Арабских Эмиратов в Москву были вынуждены провести ночь, расположившись на полу аэровокзала в одном из регионов России.
Согласно источнику, самолет Airbus A320, следовавший из Абу-Даби в российскую столицу 22 сентября, столкнулся с ограничениями в аэропорту Шереметьево и был перенаправлен в район Саранска. В конечном итоге лайнер совершил посадку в аэропорту Стригино (Нижний Новгород) в 00:25.
Как рассказали пассажиры, после трехчасового ожидания на борту самолета в аэропорту Стригино им предоставили матрасы и разрешили покинуть самолет. При этом отправление рейса было перенесено на 14:00.
Ранее сообщалось, что в Москве на фоне массированной атаки БПЛА отменили и задержали почти 40 рейсов.