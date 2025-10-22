Три человека едва не стали жертвами пожара в частном доме

В поселке Тазовский ЯНАО 21 октября произошел оперативно ликвидированный пожар в двухэтажном деревянном жилом доме. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Возгорание было обнаружено днем в квартире на втором этаже здания по улице Геофизиков, где оказались заблокированы три человека. Прибывшие пожарные расчеты столкнулись с задымлением, шедшим из окон второго подъезда, и немедленно приступили к спасательной операции. Для эвакуации несовершеннолетнего подростка спасатели использовали выдвижную трехколенную лестницу, через которую ребенок был благополучно выведен из оконного проема. Двух взрослых людей пожарные провели через коридор горящей квартиры, обеспечив их безопасный выход из здания.

Благодаря оперативным действиям спасателей возгорание было локализовано на начальной стадии — распространение огня удалось ограничить площадью всего 10 квадратных метров. Это предотвратило возможное разрушение всего деревянного строения и минимизировало материальный ущерб. Причины возгорания устанавливают компетентные органы.

