Три человека пострадали при взрыве на трубопроводе в Стерлитамаке

В результате взрыва на трубопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ) в Башкирии пострадали три человека, сообщило ТАСС.

19 августа в 11:26 (9:26 по Москве) в районе Уфимского тракта, 4 произошел взрыв на трубопроводе СНХЗ. На данный момент подтверждена информация о трех пострадавших, их доставили в больницу.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за разгерметизации воздушной линии газопровода. После взрыва начался пожар. В настоящее время факельное горение локализовано, на месте работают шесть единиц спецтехники и 20 сотрудников МЧС.

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