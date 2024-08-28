«Три дня дождя» собрали почти 2 млн руб. для пострадавших в Курской области

Рок-группа «Три дня дождя» (ТДД) в ходе благотворительного концерта смогла собраться около двух млн рублей. Деньги направят для помощи в Курскую область, пишет «Газета.ру».

Коллектив выступил в Москве 25 августа в клубе «16 Тонн». По заявлению пресс-службы группы, артисты сделают все, чтобы помочь Курской области и доставить помощь до адресатов. Все 1,75 млн рублей отправятся в Красный крест, откуда средства распределят до получателей.

«Было невероятно круто. Мы с вами сделали большое дело. Спасибо всем, кто пришел, и отдельное спасибо всей моей команде», — поблагодарил поклонников фронтмен рок-коллектива Глеб Викторов.

Отметим, что в России это не первая группа, которая оказывает поддержку Курской и Белгородской областям. Ранее аналогично сделал «Мираж», перечислив миллион жителям приграничных с Украиной областей.

Ранее сообщалось, что в МЧС сообщили о масштабной гуманитарной помощи Курской области.