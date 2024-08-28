МЧС сообщает о масштабной гуманитарной помощи Курской области

В Курской области продолжается масштабная операция по оказанию помощи жителям, пострадавшим от недавних событий в приграничной зоне.

По данным МЧС России, уже произведены выплаты на общую сумму 1,46 млрд рублей. Эта внушительная цифра охватывает около 70 000 человек, которые получили финансовую поддержку от государства.

Параллельно с денежными компенсациями идет активная работа по доставке гуманитарной помощи в регион. Только за последние сутки в Курскую область поступило более 90 тонн необходимых грузов. С начала кризисной ситуации общий объем гуманитарной помощи превысил 3300 тонн, что свидетельствует о масштабности проводимой операции.

Особое внимание уделяется жителям так называемой «серой зоны» — территории, находящейся в непосредственной близости к границе. Сотрудники МЧС совместно с военнослужащими Министерства обороны и добровольцами продолжают поисково-эвакуационные мероприятия в этом районе. За минувшие сутки удалось восстановить связь с родственниками 58 граждан, проживающих в приграничье. Это не только облегчает процесс оказания помощи, но и снимает психологическое напряжение у семей, долгое время не имевших информации о своих близких.

Ситуация в Курской области остается в фокусе внимания федеральных властей. Координация действий различных ведомств и волонтерских организаций позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы и обеспечивать жителей всем необходимым.

Ранее стало известно, Въезд в Курчатов временно ограничат в связи с режимом КТО.