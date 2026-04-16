Три дня на грани: почему обычный ротавирус едва не убил годовалого ребенка, и как врачи успели в последний момент

Врачи Псковской областной инфекционной больницы в буквальном смысле вытащили с того света годовалого мальчика, который поступил в приемное отделение в критическом состоянии с запущенной ротавирусной инфекцией. Как сообщили изданию « АиФ-Псков » в пресс-службе медучреждения, ребенок в возрасте одного года и трех месяцев находился в глубокой коме, не реагировал на внешние раздражители, у него наблюдались закатывание глаз, стонущее дыхание и периодические судороги.

Со слов родителей, болезнь начала развиваться за три дня до госпитализации. Сначала появилась рвота, которая на второй день усилилась настолько, что возникала после каждого кормления. К этому добавились частый жидкий стул, выраженная вялость, сухость слизистых и синюшность вокруг глаз. К вечеру второго дня у ребенка поднялась температура до 38,5 градуса. Прибывшие по вызову врачи скорой помощи рекомендовали немедленную госпитализацию, однако родители от нее отказались. На третий день рвота прекратилась, но состояние малыша резко ухудшилось: у него появились тяжелые неврологические симптомы, после чего испуганные родители самостоятельно доставили сына в стационар.

В приемном отделении дежурные врачи, оценив критичность ситуации, незамедлительно приняли решение о помещении ребенка в реанимацию. Медики диагностировали острейшее обезвоживание с выраженной интоксикацией. Пациенту немедленно начали проводить интенсивную инфузионную терапию, подключили к кислороду для предотвращения гипоксии головного мозга и установили назогастральный зонд. О состоянии мальчика было доложено главному внештатному детскому анестезиологу-реаниматологу региона, после чего тактика лечения была оперативно скорректирована.

Первые шесть часов состояние ребенка оставалось крайне тяжелым, однако затем наметилась положительная динамика: маленький пациент пришел в сознание, начал реагировать на окружающих и смог самостоятельно принимать жидкость. Лабораторные анализы подтвердили наличие ротавирусной инфекции, а окончательный диагноз звучал как острый гастроэнтерит тяжелого течения, осложненный комой и критическим обезвоживанием.

Уже на пятые сутки мальчика перевели из реанимации в инфекционное отделение, а после завершения полного курса лечения выписали домой в удовлетворительном состоянии, снабдив родителей подробными рекомендациями по дальнейшему наблюдению.

