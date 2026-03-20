«Три дня отдыха оценили в 3,6 тысячи»: казанская туристка оскорблена компенсацией от Azur Air

Жительница Казани Екатерина столкнулась с неприятной ситуацией при подготовке к долгожданному отпуску на вьетнамском острове Фукуок. Из‑за проблем с полетным сертификатом авиакомпании Azur Air тур, купленный на 12 дней, был сокращен на три дня. В качестве компенсации туроператор предложил паре всего 3,6 тысячи рублей — по 1,2 тысячи за каждые потерянные сутки.

Екатерина рассказала корреспонденту 116.RU, что изначально вылет из Казани был запланирован на 23 марта. Однако авиакомпания изменила даты: теперь они вылетают 27 марта, а возвращаются 5 апреля. В итоге вместо 12 дней отдыха у пары остается девять.

Тур был приобретен на условиях раннего бронирования за 250 тысяч рублей на двоих. Однако на сайте туроператора аналогичные туры на новые даты стоят значительно дешевле — 209 тысяч рублей. Разница составляет 41 тысячу рублей, но девушке предложили компенсацию лишь 3,6 тысячи.

По словам Екатерины, ее турагент также удивилась таким расчетам. Они вместе сравнили цены и не поняли, откуда взялась столь мизерная сумма. Сама путешественница отметила, что на эти деньги даже продукты не купить, а тем более не возместить потерю трех дней отдыха у океана.

Несмотря на нервотрепку, пара решила все же лететь. Они давно мечтали побывать во Вьетнаме, и деньги за тур уже потрачены. Юристы, с которыми консультировалась Екатерина, предупредили, что вернуть полную стоимость будет сложно, и судебные тяжбы могут стоить дороже. Однако турагент пообещала после возвращения разбираться с туроператором по вопросу разницы в цене.

Сейчас Екатерина старается не думать о неприятностях и настраивается на отдых, пусть и укороченный.

