Три эвакуационных реанимобиля отправили из Раменского в зону СВО

Автомобили для доставки раненых в полевые госпитали были закуплены и оборудованы за счет средств команды волонтеров музея-аптеки Донино по инициативе врача-волонтера Евгений Иващенко. Об этом сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.

Отмечается, что для оснащения были выбраны автомобили с высокой проходимостью. По мнению волонтеров, они наиболее эффективны в полевых условиях. Ведь машины, в народе прозванные «буханки», долго на фронте не живут.

«Для эвакуации раненых было решено купить и задействовать корейские джипы. Правда, с ними пришлось поработать. И сегодня эти автомобили стали добрыми помощниками. Они проходят даже там, где способна пройти только гусеничная техника», — рассказал Евгений Иващенко.

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