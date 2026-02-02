Три копейки к долгу: как чиновники судились с пенсионеркой из-за льгот по ЖКХ и проиграли

В Санкт-Петербурге чиновники подали в суд на 84-летнюю пенсионерку Любовь, чтобы взыскать с нее 1929 рублей 3 копейки за якобы незаконно полученные льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Мировой суд отказал СПб ГКУ «Городской информационно-расчетный центр» (ГИРЦ) в удовлетворении этого иска.

Как следует из сообщения объединенной пресс-службы судов, ГИРЦ утверждал, что пенсионерка, будучи инвалидом, получала ежемесячную выплату на оплату ЖКУ, но утратила право на нее после смены регистрации в пределах города.

Однако суд установил, что женщина не переезжала в другой регион и уведомляла государственные органы, включая МВД и Пенсионный фонд, о новом месте жительства. Ключевым аргументом в решении стало то, что «органы власти Санкт-Петербурга… должны были своевременно проводить обновление своих баз данных».

Таким образом, суд отказал в иске, поскольку, по его мнению, вина за несвоевременное прекращение выплат лежит не на пенсионерке, а на неотлаженном взаимодействии ведомств.

Ранее сообщалось, что 84-летняя жительница Ульяновска после продажи жилья отменила сделки.