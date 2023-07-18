Три корпуса достроили и ввели в эксплуатацию в ЖК «Большое Путилково»

Министерство жилполитики Подмосковья уже выдало разрешения на ввод в эксплуатацию еще трех новых корпусов в составе жилого комплекса «Большое Путилково» в городском округе Красногорске.

Отмечается, что корпуса рассчитаны на тысячу пятьдесят три квартиры с разнообразными планировочными решениями. При этом новое жилье передадут собственникам с выполненной отделкой. Первые этажи зданий заняли 42 коммерческих помещения площадью 4 тысячи кв. метров, предназначенных для предприятий сферы услуг, торговли и общественного питания.

На сегодняшний день на территории ЖК уже работают два детских сада и школа. Летом текущего года введут в эксплуатацию третий детский сад.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что перед подмосковными подрядчиками стоит задача завершить капремонт школ к новому учебному году.