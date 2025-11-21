Три квитанции от государства ждут своего часа в ноябрьской почте

Финансовые консультанты обращают внимание граждан на необходимость оплаты имущественных налогов до 1 декабря. Как сообщил в беседе с агентством « Прайм » генеральный директор ЕЮС Андрей Голощапов, в ноябре истекает срок уплаты транспортного, земельного и налога на имущество физических лиц.

Уведомления с рассчитанными суммами направляются плательщикам по почте или отображаются в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Оплата производится на основе данных, которые налоговая служба получает из государственных реестров.

Отдельно подчеркивается обязанность декларировать доходы и уплачивать НДФЛ за предыдущий год, если это не было сделано работодателем. В случае если гражданин приобрел новое имущество, но не получил на него уведомление, он должен самостоятельно сообщить об этом в ФНС до 31 декабря текущего года.

Просрочка платежей влечет за собой начисление пени. За сокрытие объектов налогообложения предусмотрен штраф, который может достигать 40% от неуплаченной суммы налога. Специалисты рекомендуют заранее проверить наличие задолженностей и произвести платежи.

