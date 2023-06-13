Три возгорания ликвидировали в лесах Подмосковья за выходные

В минувшие длинные выходные в лесах, расположенных на территории Московской области, произошли три пожара, которые в общей сложно затронули площадь 0,42 гектара. Об этом сообщили в областном Комитете лесного хозяйства.

Все возгорания удалось своевременно выявить и ликвидировать в тот же день, когда пожары были обнаружены, поэтому никакой угрозы они не принесли, рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов, который курирует комитет. По его словам, возгорания произошли в трех лесничествах — Виноградовском, Орехово-Зуевском и Шатурском. Гражданам напомнили, что о пожаре следует сообщить по номеру «112».

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