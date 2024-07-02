Три машины с посылками для бойцов СВО отправили из подмосковной Коломны

Очередную партию посылок для фронта собрали активисты добровольческого сообщества «ZOV. Своих не бросаем» из подмосковной Коломны. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

На отправку груза приехал глава округа Александр Гречищев. Как ему рассказала основательница движения Елена Галкина, сначала планировали уложиться в две машины, а в итоге загрузили три. Ценный груз уже доставлен бойцам на передовую.

«С начала специальной военной операции сбор дополнительной помощи для российских военнослужащих приобрел невероятные масштабы. К отправке гуманитарных конвоев уже присоединились тысячи жителей Городского округа Коломна. Хочу поблагодарить каждого, кто не только словом, но и делом поддерживает своих земляков и свою страну», — сказал глава Коломны Александр Гречищев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье планируют создать хаб для перевозки грузов по реке.