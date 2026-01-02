Три месяца под носом у ВСУ: российский разведчик похудел на 17 килограммов

Российский разведчик с позывным «Шадр», уроженец Курганской области, вернулся с боевого задания с существенной потерей веса. За три месяца непрерывной работы на передовой позиции в зоне специальной военной операции боец похудел на 17 килограммов, хотя изначально не отличался крупным телосложением.

Как сообщает Telegram-канал «Шадринск ЗА Победу», все это время разведчик находился в непосредственной близости от позиций противника, занимаясь сбором данных. Сложность и продолжительность операции потребовали особой логистики: вода и необходимые продукты доставлялись ему с помощью сбросов с беспилотных летательных аппаратов. Несмотря на суровые условия, боец не только выполнил задачу, но и получил повышение в звании. Его возвращение было омрачено ранением, и сейчас военнослужащий проходит лечение в госпитале.

Сам разведчик не склонен драматизировать свой опыт, называя произошедшее обычным исполнением воинского долга.

Тем временем, это не первый случай, когда служба в зоне СВО приводит к значительному снижению веса. Ранее СМИ сообщали о россиянине Романе Бурцеве, получившем позывной «Ди Каприо» за внешнее сходство с голливудским актером. По его словам, похудеть на 20 килограммов ему удалось именно в ходе боевых задач, тогда как все гражданские попытки не приносили результата.

Ранее сообщалось, что двойник Ди Каприо из Подмосковья попал в украинскую базу «неугодных».