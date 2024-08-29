Три музыкальных концерта состоялись на крупнейших предприятиях Санкт-Петербурга

Масштабный патриотический марафон «Музыка в цехах» продолжается. Целых три грандиозных концерта состоялось на крупных стратегических судо- и машиностроительных предприятиях. На мероприятиях не только звучала музыка, но и теплые слова, в том числе от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Радушно приняли музыкантов и градоначальника на предприятиях «Северная верфь», «Пролетарском заводе» и «Балтийском заводе». Труженики этих производств обеспечивают российскую армию необходимым, за что в очередной раз их благодарили и поддерживали. Выступили перед сотрудниками предприятий группы «Земляне», «Санкт-Петербург» и Роман Архипов.

«Сегодняшнее мероприятие – заключительное из трехдневного цикла. Проект «Музыка в цехах» мы запустили в первые месяцы СВО, выступили на большом количестве заводов – в поддержку передовиков производства. В рамках этих мероприятий мы привозим артистов, поддерживаем работников финансово. Мы идем по стопам артистов, которые во время Великой Отечественной войны приезжали с гастролями, выступали для тружеников тыла. Это дело правое и нужное, и мы будем продолжать», – рассказал Юрий Киселев на площадке «Балтийского завода».

Со времени запуска его провели в Челябинске, Серпухове, Курске, Нижнем Тагиле. Ранее сообщалось, что также мероприятие прошло на заводе «Омсктрансмаш».