Три ночи для двоих: туроператоры раскрыли, куда сбегают влюбленные пары в День святого Валентина

День святого Валентина, выпавший в этом году на субботу, формирует в России заметный спрос на короткие романтические путешествия. Согласно данным опроса, представленным Ассоциацией туроператоров, большинство влюбленных пар планируют провести праздничные выходные внутри страны. Результаты проведенного опроса появились в распоряжении издания «Вестник АТОР», передают АН .

Безусловным лидером предпраздничных бронирований стал Сочи. Туроператоры отмечают, что этот курорт воспринимается как универсальное предложение, сочетающее возможности отдыха у моря, горные прогулки и развитую инфраструктуру. Непосредственно Красная Поляна занимает прочное второе место в рейтинге, привлекая туристов атмосферой горнолыжного курорта и SPA-отелями.

Популярны поездки на три-четыре ночи. При выборе отеля пары отдают предпочтение комплексам с собственной развлекательной программой, видовыми номерами и услугой «все включено». Помимо черноморского побережья, спросом пользуются направления Алтая, такие как Манжерок и Домбай, а также Карелия, Крым, Казань и озеро Байкал. В европейской части страны пары выбирают Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург для городских романтических уикендов.

Туроператоры констатируют рост стоимости таких праздничных туров в среднем на 10-15% по сравнению с прошлым годом, что связывают с высоким спросом на форматы отдыха «все для двоих» в сочетании с удобными выходными.

