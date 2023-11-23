Три новых дома в ЖК «Горки Парк» в Ленинском округе получили кадастровые номера

Три новых корпуса жилого комплекса «Горки Парк» в Ленинском округе поставили на кадастр. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

Речь идет о корпусах 1.1, 1.2 и 1.3 — домах под номерами 1,2 и 3 на улице Авиаторов, уточнили в ведомстве. Там добавили, что обладатели квартир в данных корпусах уже могут оформить право собственности.

Постановка домов на кадастр стала возможной благодаря совместной работе областного Минжилполитики и регионального Управления Росреестра.

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