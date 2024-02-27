Три ОЭЗ в Московской области расширят свои площади

В Подмосковье увеличатся площади трех особых экономических зон (ОЭЗ). ОЭЗ «Дубна» и ОЭЗ «Ступино Квадрат» уже сформировали заявки для этой цели, заявка по ОЭЗ «Исток» формируется. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Экономический эффект расширения этих ОЭЗ оценивается в 83 миллиарда рублей привлеченных инвестиций и более шести тысяч новых рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в рамках Дня предпринимательства в ходе выставки-форума «Россия».

В ведомстве уточнили, что площадь ОЭЗ «Дубна» планируют увеличить на 53,55 га — до 332,93 га. Это позволит привлечь порядка 26 новых резидентов. ОЭЗ «Ступино Квадрат» могут увеличить на 183,1 га — до 614,4 га. В результате на ее территорию смогут привлечь не менее 67 резидентов. Планы по развитию ОЭЗ «Исток» озвучат после завершения формирования заявки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.