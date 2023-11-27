Три подмосковных объекта заняли призовые места на российской национальной премии по ландшафтной архитектуре

Три объекта благоустройства Московской области заняли призовые места на XIV российской национальной премии по ландшафтной архитектуре, которая прошла в минувшую пятницу. Об этом сообщили в областном Минблаго.

«На прошлой неделе завершилась XIV российская национальная премия по ландшафтной архитектуре. Наши объекты были номинированы в различных номинациях. Три из них стали обладателями призовых мест <…>. Для нас это большая честь и предмет для гордости», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.

Так, призовое место занял проект природной зоны отдыха «Синичка» в Красногорске. Там обустроили три функциональные зоны: пляжа, прогулок и общественно-спортивную зону. Кроме того, отмечены на премии были работы по благоустройству набережной реки Ока в Кашире, который обновили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь появилась новая зона отдыха с прогулочными дорожками, настилами, пирсами для купания и рыбной ловли, маяк, зона родников и не только. Еще один проект — лесопарк «Шишкин лес» в селе Павловская Слобода городского округа Истра. На территории сделали дорожно-тропиночную сеть, установили спортивные зоны и игровые площадки для детей, а также пункт проката спортивного инвентаря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.