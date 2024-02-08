Три поликлиники на 1250 посещений ввели в Подмосковье за год по нацпроекту

В Министерстве экономики и финансов Московской области рассказали об итогах реализации нацпроекта «Здравоохранение» в регионе в прошлом году. Он охватывает модернизацию медицинской инфраструктуры, решение кадровых вопросов, снижение смертности.

Так, за год по нацпроекту в области ввели три поликлиники на 1250 посещений в смену — в Серпухове, Мытищах и Одинцово. Сейчас строятся поликлиники в Лобне, Пушкино, Котельниках, Сергиевом Посаде и Ленинском округе. Также продолжается строительство Московской областной детской больницы в Красногорске.

Благодаря нацпроекту медучреждения региона получили 880 единиц оборудования.

Кроме того, в девяти муниципалитетах были открыты новые передвижные ФАПы с флюорографами, в четырех — передвижные медицинские комплексы с маммографами.

Санитарная авиация Подмосковья за год совершила 666 вылетов, эвакуировав в опорные медучреждения 655 пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ходе развития сферы здравоохранения в регионе.