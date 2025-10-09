Три представительницы Подмосковья стали экспертами «Созвездия Флагманов образования»

Так, в число экспертов вошли директор по персоналу Павловской гимназии Ирина Малюкова, руководитель программы развития отраслевых центров компетенций Корпоративной академии Росатома Татьяна Голубицкая и учитель английского языка Новобытовской СОШ Анна Деодатова.

Всего на конкурс поступило более 6,9 тыс. заявок. Из них были отобраны 100 лидеров. Это педагоги, управленцы и лидеры мнений сферы образования из 53 регионов.

Эксперты будут работать в регионах над развитием профессиональных сообществ и распространением эффективных практик. В этом месяце они присоединятся к стратегической сессии по развитию экспертного сообщества в 2026 году.

Регистрация на участие в проекте продолжается. До 19 октября можно присоединиться к конкурсным трекам «Медиа», «Государство» и «Культура». До 4 ноября – к треку «Наставничество». Подробности представлены на сайте проекта.

