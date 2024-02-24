Три простых способа продлить отпуск, если работать не хочется: советы от кадровика

В эти длинные выходные многим пришла в голову мысль: «А не продлить ли их отпуском?» О том, как выгодно воспользоваться отпускными днями, рассказал кадровый эксперт Илья Варакин. По его словам, способов задержаться в отпуске существует несколько.

Варакин назвал сразу несколько вариантов не выходить в офис: просто официальное разрешение, дистанционная работа по согласованию с руководителем, болезнь, обучение и чрезвычайная ситуация. Но к какому из них прибегать, выбирать надо с умом.

Индивидуальные параметры

Как отметил эксперт, все зависит от того, какая стоимость рабочего дня, как оформлен человек и какой формат работы: дистанционный, гибридный или офисный.

«Если у вас высокий фикс и стоимость каждого рабочего дня высока, то неаккуратность в этом вопросе может привести к потере оплаты за день, что невыгодно. Поэтому еще раз подумайте, стоит ли игра свеч», — порекомендовал Илья Варакин.

Если сотрудник работает в «черную», то ничто не застрахует его от санкций недовольного работодателя. Поэтому эксперты советуют срочно «обеляться».

«Если ваш трудовой договор составлен в формате офисного трудоустройства с адресом рабочего места, то отсутствие в течение четырех часов в любой рабочий день без уважительной причины является достаточным основанием для увольнения», — заметил специалист.

Вот почему вместо хитростей Варакин предложил три простых способа продлить отпуск.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Делайте снимки экрана

Самый простой вариант — одобренное письменное заявление на продление отпуска. Другой способ — описание чрезвычайной ситуации, которая будет подтверждена документально. К примеру отсутствие авиабилетов на выбранные даты.

«Еще одна законная причина остаться дома — болезнь ваша или ребенка, подтвержденная справкой. В жизни бывает всякое, поэтому повестка в органы дознания тоже считается. В любом случае, чтобы обезопасить себя, все переписки на тему отсутствия на работе ведите электронно и делайте снимки экрана», — дал совет Варакин.

Если же оформление подразумевает гибридный или даже дистанционный формат, проблемы с несогласованным отсутствием сотрудника могут возникнуть только при наличии специальных средств электронного отслеживания его действий на компьютере.

«Законодательство позволяет дистанционным сотрудникам отмалчиваться не более двух суток. Но я не рекомендую так играть на доверии руководителя», — резюмировал собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее подмосковный омбудсмен рассказала об условиях предоставления пособия по уходу за ребенком.