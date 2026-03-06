Три пули в теле и гниющие кости: волонтер вытащила собаку с того света за минуту до смерти

Четыре дня объявление о помощи собаке по кличке Мила гуляло по пабликам Узловой и Тулы. Люди читали, оставляли сочувствующие комментарии, жалели дворнягу — и проходили мимо. А Мила тем временем медленно гнила заживо на улице. И умерла бы, если бы не вмешательство волонтера Виктории, передает «Первый Тульский».

Девушка нашла собаку без сознания, практически без пульса, и ночью привезла ее в больницу. Врачам удалось немного привести беднягу в чувство, а затем один за другим начали сыпаться страшные диагнозы.

Позже выяснилось: в теле Милы застряли три пули, но им уже несколько лет. Жить собака будет, но для этого нужны сложные операции. Лапы дворняги пришлось собирать буквально по кусочкам. Уже начавшие гнить кости обработали, мышцы растянули, поставили в нужное положение и зафиксировали протезом.

Сейчас жизни Милы ничто не угрожает. Но какой будет эта жизнь — зависит от двух операций: по снятию конструкций и редактированию положения спиц. Каждая операция требует больших средств, и волонтеры вновь обратились за помощью к зрителям «Первого Тульского». Наши зрители уже не раз вытаскивали бедняг с того света, а значит, есть шанс, что помогут и Миле заново полюбить жизнь.

Желающие помочь Миле могут перевести любую сумму на номер +7 953 962 12 75 (Виктория, Сбер).

