Три ракеты из РСЗО выпустили украинцы по Донецку

Украинцы вновь обстреляли Донецк. Об этом сообщили в официальном канале представительства ДНР в СЦКК в среду, 27 декабря.

Стало известно, что ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО на данный момент не установленного типа. Удар пришелся по двум районам города – Буденновскому и Калининскому, уточняют в представительстве.

На данный момент не известно, пострадали ли люди в результате инцидента. Также не сообщается и о последствиях.